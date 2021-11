Wit-Rusland dreigt gaskraan naar Europa dicht te draaien na kritiek op migratiebeleid

De situatie aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland wordt met de dag nijpender. De situatie verhit ook geopolitiek de gemoederen. Duizenden migranten zitten in erbarmelijke omstandigen en bij koude temperaturen vast aan die grens. Enkele tientallen vluchtelingen slaagden er dinsdag in om in de buurt van de dorpen Krynki en Bialowieza de grensafsluiting te vernielen en de grens over te steken.

"Het is belangrijk om snel en samen te handelen", zegt Pawel Jablonski, de Poolse vice-minister van Buitenlandse Zaken, aan de BBC. Hij vraagt strengere economische sancties tegen Wit-Rusland en zijn president Aleksandr Loekasjenko. "Het is de enige taal die Loekasjenko verstaat." Loekasjenko dreigt ermee om de gastoevoer naar de Europese Unie af te sluiten als Polen als er nieuwe sancties komen. "Als zij ons extra sanctie op leggen die voor ons onverteerbaar en onaanvaardbaar zijn, dan moeten we wel reageren." Door een pijpleiding via Wit-Rusland stuurt Rusland gas naar Polen en Duitsland. "We verwarmen Europa. Zij bedreigen ons met de sluiting van de grens. Blijven ze dat doen als we de toevoer van gas afsluiten?", heeft Loekasjenko volgens staatspersbureau Belta gezegd.

© AFP

Onderdrukking

Eerder beschuldigde de EU de Wit-Russische president ervan deze crisis uitgelokte te hebben. Hij zou doelbewust mensen uit crisislanden als Syrië, Afghanistan, Libië en Irak binnen halen in zijn land, om ze dan via Polen door te laten reizen naar de Europese Unie. Loekasjenko ontkent dat hij zo wraak zou willen nemen op de sancties die Europa oplegde vanwege de onderdrukking van de oppositie en het middenveld in Wit-Rusland.

Woensdag kondigde de VS al extra maatregelen tegen het regime aan. Met de nieuwe sancties willen de Amerikanen de Wit-Russische leiders verantwoordelijk te stellen voor de "aanhoudende aanvallen op de democratie, mensenrechten en internationale afspraken".

Medische verzorging

Enkele tientallen vluchtelingen slaagden er de voorbije dagen in om in de buurt van de dorpen Krynki en Bialowieza de grensafsluiting te vernielen en de grens over te steken. Een woordvoerster van de grenswacht heeft aan de lokale radiozender Bialystok verklaard dat in beide gevallen hekken en barrières met geweld werden neergehaald. Sommigen van hen werden teruggebracht naar Wit-Rusland, maar anderen zijn gevlucht, zo zegt ze.

De Wit-Russische grenswacht heeft ook foto’s gepubliceerd van mensen met bebloed hoofd en bloedende handen. Ze zouden snijwonden hebben opgelopen toen ze probeerden over een hek met prikkeldraad te klimmen. Ze hebben medische verzorging gekregen, luidt het.

Enkele tientallen vluchtelingen slaagden erin om in de buurt van de dorpen Krynki en Bialowieza de grensafsluiting te vernielen en de grens over te steken, zo meldt het Poolse nieuwsagentschap Pap. Een woordvoerster van de grenswacht heeft aan de lokale radiozender Bialystok verklaard dat in beide gevallen hekken en barrières met geweld werden neergehaald. Sommigen van hen werden teruggebracht naar Wit-Rusland, maar anderen zijn gevlucht, zo zegt ze. Polen heeft soldaten aan de grens opgesteld om te voorkomen dat ze de grens oversteken. Er werden ook grensafsluitingen geplaatst om de mensen tegen te houden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

VTM-reporter opgepakt

De politie in Polen heeft alle wegen naar de grens afgesloten, ook voor hulpverlening en journalisten. VTM-journalist Robin Ramaeker kon op 3 kilometer van de grens verslag doen. Maar net nadat hij zijn statement had opgenomen, werd hij opgepakt door de Poolse politie.