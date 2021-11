Carnaval van start met coronapas in de hand: “Buitenactiviteiten moeten een kans krijgen”

Op verschillende plaatsen in Limburg is vandaag het carnavalsseizoen afgetrapt. Vooral in het Maasland zijn daar honderden feestvierders op af gekomen. Alleen stellen gezondheidswerkers zich de vraag of zulke evenementen nog verantwoord zijn met de stijgende coronacijfers. Burgemeester van Lanaken Marino Keulen begrijpt de ongerustheid, maar verzekert dat het carnavalsfeest in zijn gemeente veilig kan plaatsvinden.