Spring maakt zich klaar voor een terugkeer naar het Sportpaleis: “Zeggen dat we dit voor het geld doen zou de grootste belediging zijn”

Cara Van der Auwera en Jelle Cleymans staan binnenkort weer op de planken met Spring. “We doen dit omdat we er oprecht goesting in hebben. Omdat de fans van vroeger nog altijd zo enthousiast zijn.” — © DBA

Welke nummers moeten ze volgende maand spelen om de fans het best mogelijke concert te geven? Jelle Cleymans (36) en Cara Van der Auwera (40) breken er momenteel hun hoofd nog over, maar één ding staat al vast: de comeback van Spring op de Studio 100 Rewind Party in het Sportpaleis wordt opnieuw een knallend feestje. “Ik moet maar één woord zingen en de fans nemen het volledig over. Als artiest kan je niet meer wensen.”

“Gek dat het nu op plaat staat”, zegt een glimlachende Jelle Cleymans wanneer hij een op vinyl gedrukt exemplaar van het allereerste Spring-album vastneemt. “Vroeger was dat iets voor de groten, een LP. Of voor de alternatieve bands. Maar dit kan je natuurlijk bezwaarlijk alternatieve muziek noemen.”

Gelijk heeft ie, als je weet dat er begin december drie zo goed als uitverkochte Sportpaleizen op groep liggen te wachten. Goed, ook de nieuwe formatie van K3 zal tijdens die Studio 100 Rewind Parties te zien zijn, maar het is toch vooral de terugkeer van Spring die de twintigers en vroege dertigers straks richting Antwerpen zal drijven. Om, net zoals tijdens de Throwback thursday vier jaar geleden, mee te brullen met Spring en Jan zonder vrees.

“Terwijl er oorspronkelijk helemaal geen sprake was van een band”, vertelt Cleymans. “Spring was gewoon een nummer om de bijhorende televisieserie mee in de markt te zetten. Ik zou het zelfs niet zingen. Onverwacht, maar écht onverwacht, werd dat een hit. Waarop Studio 100 dacht: hier kunnen we wel iets mee. Dus werd aan de hele cast gevraagd: wie wil er mee in dat muzikale project stappen?”

Sneeuw

Dat werden dus Cleymans, Cara Van der Auwera, Damian Corlazzoli en Anneleen Liégeois. Anno

Vlnr: Anneleen Liégeois, Cara Van der Auwera, Jelle Cleymans en Damian Corlazzoli tijdens de hoogdagen van Spring. — © VUM

2021 springen ze, op die laatste na, nog altijd. “Wat ik frappant vind, is dat ik de impact van wat wij deden totaal niet kon inschatten. Ooit speelden we tien of twaalf keer na elkaar in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Ik legde dat destijds naast Samson & Gert, die er zo’n veertig deden. Dan valt dat nogal mee. Maar als ik zie wat Jonas (Van Geel, red.) en ik nu moeten doen om met onze band twee keer de Stadsschouwburg te vullen, en hoe blij we zijn als dat lukt, vind ik dat toch wel behoorlijk uniek”, vertelt Cleymans.

“Onlangs vertelde iemand nog tegen mij hoe ze een keer op ons zat te wachten in die Koning Elisabethzaal”, vult Van der Auwera aan. “Het had gesneeuwd, vertelde ze. Heel het land lag vol en jullie konden niet optreden. Ik was dat echt vergeten. Maar inderdaad, onze bassist en mixer geraakten er toen niet. We hebben toen handtekeningen uitgedeeld. En dat stond haar nog haarscherp voor de geest.”

Cleymans pikt opnieuw in. “Nog zoiets: twee maanden geleden speelden Jonas en ik in Gent. Een plein vol enthousiaste studenten, ik moet het zeker niet uitleggen? Ik zing het eerste woord van Jan zonder vrees en nemen zij het boeltje volledig over. Als artiest kan je niet meer wensen. Maar als ik dat zie, denk ik: wanneer is dat gebeurd? Alsof ik er toen zelf niet bij was.”

In 2008 beleefde Spring, zowel de band als de serie, haar einde. “Wij hadden alle vier artistieke ambities”, aldus Van der Auwera. “We hadden ook wel een idee van wat we met Spring wilden doen. Alleen konden we daar niet zelf over beslissen. We waren geen bandje dat ontstaan was in iemands

Cleymans is nog steeds zanger, Van der Auwera presenteert intussen op Klara. “We hadden allemaal artistieke ambities, maar waren ook onderdeel van een bedrijf. We moesten ons daarvan losmaken.” — © DBA

garage, we waren onderdeel van een bedrijf. Als we andere dingen wilden doen, moesten we ons daarvan losmaken.”

Belediging

Cleymans speelde, naast het maken van eigen platen, mee in een resem succesvolle musicals en theaterstukken. Van der Auwera presenteerde programma’s op het heengegane VT4, werkte een tijd achter de televisieschermen en is intussen al jaren te horen op Klara.

“Niemand van ons hoeft dit dus te doen”, gaat hij verder. “We doen dit omdat we er oprecht goesting in hebben. Omdat de fans van toen nog altijd zo enthousiast zijn. Omdat zij Spring niet afschrijven als ‘iets van vroeger’, maar volledig omarmd hebben. Daardoor hebben wij dat ook kunnen doen. Daarom willen we daar spaarzaam mee omspringen en is pakweg een tournee niet meteen aan de orde. Je kan ons niet harder beledigen dan te opperen dat we dit doen omdat we ‘nog wat geld nodig hebben’.”

En omdat spelen in het Sportpaleis een droom is die werkelijkheid wordt. “Wij zeiden dat vroeger tegen elkaar, als running gag”, aldus Van der Auwera. “Ooit staan we in het Sportpaleis!” “En toen stonden we daar, te wachten tot we op moesten”, herinnert Cleymans zich. Wij hoorden heel die zaal gek worden en dachten: gaat dit nu echt gebeuren?” Ja, het gebeurde. En straks gebeurt het weer, en de fans zullen klaarstaan.