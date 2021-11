Cyriel Dessers etaleert opnieuw topvorm bij Feyenoord: vierklapper tegen NEC Nijmegen

De Tongerse spits, door KRC Genk verhuurd aan de Rotterdammers, trof in een oefenduel met NEC Nijmegen (4-3) vier keer raak. Nadat hij in de voorbije vier officiële matchen van Feyenoord al het net vond, lukt het hem dus ook als er weinig tot niets op het spel staat. Tegen NEC spaarde hij zijn goal(s) wel niet op tot in de 92ste minuut, zoals hij eerder dit seizoen als invaller wel deed tegen PSV, NEC, Sparta en AZ.

