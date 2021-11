Europese regulator keurt twee coronabehandelingen goed

Het gaat om de antilichamencocktail Ronapreve van de Zwitserse farmaceut Roche, en Regkirona van het Zuid-Koreaanse Celltrion Healthcare.

Ronapreve (casirivimab/imdevimab) is bedoeld voor de behandeling van COVID-19 bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar die geen extra zuurstof nodig hebben maar wel riskeren ernstig ziek te worden. De behandeling kan ook preventief werken tegen COVID-19. Ronapreve wordt intraveneus toegediend, via een infuus of een injectie.

De behandeling werd al in verschillende andere landen goedgekeurd via een noodprocedure, onder meer in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De voormalige Amerikaanse president Donald Trump kreeg de behandeling vorig jaar al nadat hij besmet raakte met het coronavirus, toen de antilichamencocktail nog niet officieel was goedgekeurd in de VS.

Regkirona (regdanvimab) wordt door het EMA aanbevolen bij volwassenen die geen extra zuurstof nodig hebben, maar wel riskeren ernstig ziek te worden.

Het zijn de eerste behandelingen met COVID-19-antilichamencocktails die door het EMA voor goedkeuring worden aanbevolen.

De Europese Commissie moet de goedkeuring nog bevestigen.

Tot nu toe is in de EU alleen het geneesmiddel Veklury (remdesivir) goedgekeurd als speciaal coronamedicijn. Het werd ontwikkeld door het Amerikaanse Gilead Sciences.