Thorgan Hazard strooit met lof voor Jérémy Doku en geeft zijn broer Eden goede raad: “Ik heb vaak in zijn situatie gezeten”

Thorgan Hazard moest de WK-kwalificatiewedstrijden in september en de Final Four van de Nations League in oktober aan zich voorbij laten gaan door blessures. “Maar nu voel ik mij goed”, vertelde hij. “Fysiek gaat het veel beter. Het klopt dat ik wat problemen had in het begin van het seizoen, maar beetje bij beetje keer ik nu terug in de ploeg. Ik speelde de laatste wedstrijd 90 minuten bij Dortmund en dat deed deugd.”

Bij Dortmund speelt trainer Marco Rose Hazard intussen op verschillende posities uit. Zelf kan Hazard er wel om lachen. “Soms sta ik meer centraal, soms sta ik rechts en de laatste wedstrijd eindigde ik zelfs op de linksback. De coach had me gevraagd of ik daar al eens had gespeeld. Ik zei nee, maar ik speelde er uiteindelijk toch. Het is niet altijd makkelijk om zo vaak te wisselen van plaats, maar ik vind het wel leuk. Ik hou van die afwisseling. Niet een vaste positie, wel minuten maken is het belangrijkste.”

© BELGA

Hazard was er dan wel niet bij in de Final Four van de Nations League, maar hij kwam er wel nog even op terug. “Het publiek is ongeduldig, maar zo simpel is het helaas niet. Wij hadden ook gehoopt om er onze eerste prijs binnen te halen. Het is normaal om teleurgesteld te zijn. Iedereen verwacht veel van deze ploeg. Ik ook. Maar er is helaas maar één ploeg die kan winnen. Als je speelt tegen ploegen als Frankrijk en Italië komt het op details aan. Zij kunnen winnen, maar wij ook. Alles moet meezitten. Tegen Frankrijk was onze eerste helft magnifiek, maar in de tweede helft hebben we cadeaus weggegeven. De details waren tot nu toe in ons nadeel. Hopelijk volgende keer niet.”

Lof voor Jérémy Doku

Verder was Hazard, die er sinds 2013 bij is, blij om nieuwe gezichten als Dante Vanzeir en Wout Faes te zien. “Dat doet goed”, vertelde hij. “Er was een periode dat we volledig dezelfde groep behielden, maar het is goed om eens nieuwe gezichten te zien en nieuwe jongens te leren kennen. Zij zorgen voor een beetje frisheid. Jérémy Doku zorgde met zijn lach, zijn versnelling en zijn joie de vivre bijvoorbeeld voor een goede sfeer. Helaas kan hij er nu niet bij zijn.”

© BELGA

Tot slot had Hazard het ook nog over zijn broer Eden, die voorlopig opnieuw geen topseizoen kent bij Real Madrid. “Of Eden enkel is opgeroepen omdat hij minuten nodig heeft? Nee, hij is hier omdat hij Eden is, de kapitein van onze ploeg. Maar het is wel zo dat de situatie bij Real ingewikkeld is. Het is de eerste keer in zijn carrière dat hij op de bank zit. Het is nu aan hem om uit de situatie te geraken.”

Momenteel krijgt Vinicius Jr. de voorkeur op Eden op de linkerflank bij Real, maar Thorgan heeft goede raad voor zijn broer. “Vinicius is in topvorm, maar ik heb vaak in de situatie gezeten dat ik moest vechten voor mijn positie. De raad die ik Eden geef, is dat hij hard moet blijven werken. Met de weinige minuten die hij krijgt, is het moeilijk om grootse dingen te doen. Maar ik denk dat hij zaterdag wel eens mooie dingen zou kunnen laten zien.”