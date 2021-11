Mindervalide man in elkaar geslagen door jongerenbende op Linkeroever: “Dit mag niet ongestraft blijven”

Een mindervalide man is woensdag in elkaar geslagen door een groep jongeren vlak bij het ponton van de veerboot op de Antwerpse Linkeroever. De man was tussenbeide gekomen omdat de jongeren een leeftijdsgenoot hadden aangevallen. De daders zijn nog niet gevat.

Het incident gebeurde woensdagmiddag rond 15u. Een groep van een vijftal jongeren rond de 15 jaar hadden de veerboot van Antwerpen naar Linkeroever genomen. Ze waren amok beginnen maken. “Een leeftijdsgenoot kreeg uit het niets drie rake klappen in het gezicht”, getuigt de zoon van de mindervalide man. “Ze probeerden zijn step af te nemen. De jongen viel daarbij op de grond en is even blijven liggen. Hij had duidelijk veel pijn.”

“Mijn vader was met de fiets op weg naar huis en zag alles gebeuren. Hij stapte meteen op de jongens af om te vragen of ze hun gedrag normaal vonden en waarom ze hem zomaar aanvielen. Een van de jongens werd agressief en haalde uit naar mijn vader.”

Zware enkelbreuk

Bij de daaropvolgende schermutseling kwamen zowel de man als de agressieve jongen op de grond terecht. “De andere jongens zagen dit blijkbaar als de perfecte kans om mijn vader een paar rake klappen op het hoofd te geven.”

Twee voorbijgangers schoten de man te hulp en belde de hulpdiensten. “Mijn vader heeft door een handicap maar één goed been, dat nu ook mooi in het gips ligt. Hij heeft een zware enkelbreuk opgelopen. Volgende week wordt hij geopereerd.”

Getuigenoproep

De Antwerpse politie heeft een proces-verbaal opgesteld en onderzoekt de zaak. De zoon van het slachtoffer heeft intussen een oproep naar getuigen gedaan op sociale media. “We zijn op zoek naar getuigen of mensen die kunnen helpen bij de identificatie van de daders. Dit mag namelijk niet ongestraft blijven.”