Zandmeester Iserbyt klopt beresterke Aerts in de sprint in Niel, Hermans als derde mee op het podium

Eli Iserbyt heeft een waanzinnig spannende Superprestige in Niel op z’n naam geschreven. Na een wedstrijd waarin favorieten Iserbyt, Aerts, Hermans en Europees kampioen Van der Haar elkaar aanvankelijk geen duimbreed toegaven, werd het in het slot een titanenstrijd tussen Aerts en Iserbyt. In de sprint was Iserbyt net sneller dan Aerts. Hermans eindigde als derde.

Eli Iserbyt heeft een waanzinnig spannende Superprestige in Niel op z’n naam geschreven. Na een wedstrijd waarin favorieten Iserbyt, Aerts, Hermans en Europees kampioen Van der Haar elkaar aanvankelijk geen duimbreed toegaven, werd het in het slot een titanenstrijd tussen Aerts en Iserbyt. In de sprint was Iserbyt net sneller dan Aerts. Hermans eindigde als derde. In het klassement staat Iserbyt met een puntje voor op Aerts nu ook aan de leiding.

Lars Van der Haar wilde duidelijk zijn Europese kampioenentrui aan het publiek laten zien. De Nederlander startte namelijk het gretigst en nam meteen de kop. Alleen bleef hij wel niet want al snel kregen we een kopgroepje met daarin ook ploeggenoot Toon Aerts, Eli Iserbyt en Quinten Hermans. Laurens Sweeck en Zwitsers kampioen Kuhn waren hun achtervolgers.

Sweeck wilde dat gat zo snel mogelijk dichten, maar Hermans had niet meteen zin in een nieuw mannetje vooraan. Hij plaatste een aanval, maar echt profijt eruit halen deed hij niet door een val. Gelukkig voor hem waren de anderen nog achter hem. Sweeck had minder geluk in zijn achtervolgingsrace want zijn versnellingsapparaat brak op een gegeven moment af waardoor die een hele afstand moest lopen tot bij de materiaalpost.

Het viertal bleef gezwind doorgaan. De ene keer was het Aerts die een kloofje sloeg, de andere keer was het weer Hermans. Om maar aan te geven dat ze allemaal voluit gingen. Het was wel nog maar half koers toen.

Bij het ingaan van de vijfde ronde ging Iserbyt onderuit in de modderstrook waardoor Van der Haar z’n kans schoon zag. Aerts reed naar z’n ploegmakker toe en het tweetal had een noemenswaardige voorsprong op Iserbyt en Hermans. Iserbyt toonde zich echter een taaie klant want in de zandbak maakte hij z’n achterstand weer grotendeels goed. Hermans had het wat lastiger en hinkte achterop.

Iserbyt nam na een opnieuw vlekkeloze passage in het zand de koppositie weer helemaal over en reed een viertal seconden weg. Ondertussen was Hermans opnieuw aangesloten bij Aerts en Van der Haar. En de voorsprong van Iserbyt werd groter na een uitschuiver van Aerts, die ook de andere twee ophield. De vogel leek gaan vliegen. Leek. Want Aerts vond een tweede adem en reed als een bezetene naar Iserbyt toe.

Na ontzettend veel moeite lukte Aerts ook in zijn opzet en waren de rollen ook meteen omgekeerd. Aerts die een kloof had en Iserbyt die achtervolgde. De laatste passage in de zandbak zorgde ervoor dat Iserbyt nog opnieuw kwam aanklampen waardoor de finale beslist zou worden in de sprint. Daarin was Iserbyt uiteindelijk de snelste. Hij pakt ook de koppositie in het klassement.

