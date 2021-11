Voeren herdenkt oorlogsslachtoffers

Voeren

Elf november is de dag van de wapenstilstand op het einde van de oorlog 14-18 en de herdenkingsdag voor de slachtoffers uit beide oorlogen. Een dag die pleit voor ‘Vrede’ in de wereld. Het is ook de feestdag van de schutterij Sint-Martinus van Sint-Martens-Voeren die dan met alle leden en sympathisanten traditiegetrouw deelneemt aan de misviering en na een rondgang door het dorp aan de oorlogsmonumenten en op de begraafplaatsen hulde gaat brengen aan de slachtoffers van beide oorlogen. De misviering gebeurde ‘coronaproof’ met mondkapjes. Vervolgens was er een officiële rondgang door het dorp en een samenzijn in het Paviljoen met traktatie door het koningspaar. Op de vooravond van elf november werd uiteraard ook het traditioneel Sint-Maartens vuur gehouden. (nm)