Geert F. (49) uit Borgloon is sinds woensdagavond weer in het land. De wietboer die opklom tot cocaïnebaron en voorzitter van de motorbende Bandidos werd op 20 oktober in de Spaanse kustplaats Marbella ingerekend. Het enige dat hij aan de zwaarbewapende agenten kwijt wilde, is dat hij zo snel mogelijk aan ons land wilde uitgeleverd worden.