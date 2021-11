Ruim duizend manifestanten tegen coronapas op Stadsplein in Genk

Met spandoeken, borden en vlaggen hebben zo’n duizend mensen verzameld op het Stadsplein in Genk om te protesteren tegen het covid safe ticket. Via sociale media werd opgeroepen tot de actie.

Organisatoren zijn er niet, wel mensen die het praktisch gedeelte voor hun rekening nemen. Zoals voormalig gemeenteraadslid Jimmy Wenmeekers. Ook hij nam de micro in de hand om zijn afkeer tegen de qr-code te verwoorden. “Ik ben geen antivaxer of corona-ontkenner, maar wil wel dat er respect is voor de vrije wil van de mens”, zegt Wenmeekers.

Hij spaarde virologen en minister Frank Vandenbroucke niet en kreeg daarvoor dan ook heel wat bijval van de manifestanten. Nog wees het voormalig raadslid op de gevolgen van de maatregelen voor de economie die zou leiden tot toenemende werkloosheid.

(lees verder onder de foto)

© TP

Toestemming voor de manifestatie is er niet aangevraagd. Wel zijn er gesprekken geweest tussen enkele actievoerders en de politie. Daarom werd beslist om geen optocht te houden maar een statische actie. Politie was niet zichtbaar in het straatbeeld maar wel massaal aanwezig voor het geval de actie uit de hand mocht lopen.

© TP

© TP