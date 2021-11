Wit-Russische wereldkampioene freestyleskiën gearresteerd in eigen land

De Wit-Russische wereldkampioene freestyleskiën Alexandra Romanovskaya is in eigen land gearresteerd, zo maakte een oppositiegroep donderdag bekend.

De 25-jarige Romanovskaya werd woensdag na afloop van een training opgepakt en wordt sindsdien vastgehouden, zo bevestigt de Belarus Sport Solidarity Foundation BSSF, die opkomt voor gevangen of uitgesloten atleten.

De reden voor de arrestatie is momenteel nog niet bekendgemaakt. Lokale media melden dat de atlete volgens de politie een administratieve fout heeft begaan. Vast staat wel dat Romanovskaya zich de voorbije maanden kritisch uitgelaten heeft over president Alexander Loekasjenko en diens gecontesteerde verkiezingsoverwinning. De autoritaire president, ook wel eens de laatste dictator van Europa genoemd, drukt sindsdien alle protest met geweld de kop in. Organisaties melden flagrante schendingen van de mensenrechten.

Alexandra Romanovskaya nam in 2018 deel aan de Spelen van PyeongChang en werd een jaar later wereldkampioene in de aerials. Dat jaar werd ze in haar vaderland ook verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.