Paul Rudd uitgeroepen tot meest sexy man van 2021

Paul Rudd is door het magazine People uitgeroepen tot meest sexy man van 2021. — © REUTERS

Acteur Paul Rudd (52), het bekendst als de superheld Ant-Man en Mike uit Friends, is door het Amerikaanse magazine People uitgeroepen tot meest sexy man van 2021.

Die titel wordt al sinds 1985 uitgereikte. Mel Gibson was de eerste, meer recent wonnen John Legend, Idris Elba en Blake Shelton de prijs. Rudd, die binnenkort te zien is in Ghostbusters: afterlife en Michael B. Jordan opvolgt als meest sexy man, kan het zelf maar moeilijk geloven.

“En dat is geen valse bescheidenheid. Er zijn zoveel mensen die deze titel meer verdienen dan ik.” Hij voegt er nog schalks aan toe te hopen dat de onderscheiding nieuwe deuren opent. “Ik hoop dat ik nu eindelijk een invitatie zal krijgen voor al die sexy diners met George Clooney, Brad Pitt en Michael B. Jordan.”(Tom Vets)