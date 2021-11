Lucinda Brand pakt drie op drie in Niel, Worst vergooit winstkansen na vreemde valpartij

Lucinda Brand heeft voor het derde jaar op rij de Jaarmarktcross in Niel gewonnen. De Nederlandse wereldkampioene was na een mindere start de sterkste bij de vrouwen, voor Annemarie Worst. Die ging in de slotronde onderuit en finishte op 18 seconden, voor Denise Betsema. Marion Norbert Riberolle was de beste Belgische op plek zeven.

LEES OOK. Misnoegde Sanne Cant valt zwaar tijdens verkenning van Jaarmarktcross, kritiek op nieuw parcours: “Genoeg kermis!”

Geen Sanne Cant aan de start van de derde manche van de Superprestige. De Belgische kampioene kwam twee keer ten val in de opwarming en bezeerde daarbij haar knie. Ook de winnares van de cross in Overijse Kata Blanka Vas startte niet, wel van de partij: de volledige Nederlandse armada met alle toppers. De beste start in Niel was voor Annemarie Worst. Zij nam snel enkele lengtes, een beetje verder volgde een trio met Alvarado, Betsema en Kastelijn. Wereld- en Europees kampioene Lucinda Brand kende wat materiaalproblemen in de eerste ronde, en verzeilde in zevende, achtste positie.

Na een valpartij van Worst kon het trio de aansluiting maken, maar Worst was duidelijk de betere van de vier en zou in de volgende ronde op stap gaan met Betsema. Yara Kastelijn volgde in positie drie, Brand was intussen voorbij Alvarado gegaan naar plek vier en gaf stevig gas om de aansluiting vooraan te maken.

Na de tweede ronde volgde ze nog op 13 seconden van het leidersduo, maar in de derde ronde, intussen was ze al voorbij Kastelijn, pikte ze bij de koplopers aan. Het tempo werd even gedrukt, met drie doken ze de vierde, en voorlaatste, ronde in.

Op Worst leek evenwel geen maat te staan, Betsema viel terug, ook Brand moest na haar zware inspanning om terug te keren even een gaatje laten. Worst liep uit. Bij het ingaan van de slotronde telde ze acht tellen voorsprong op Brand en 11 op Betsema die haar leiderspositie in het klassement verdedigde.

Maar in de slotronde had Brand blijkbaar nog iets in de tank en reed ze opnieuw naar Worst. De kersverse Europese kampioene zette haar landgenote onder druk. Ze moest een gaatje laten en nadat ze aan de nieuwe bulten op het parcours ten val kwam, was de strijd om de dagzege voorbij. Brand snelde naar de winst, voor Worst. Betsema finishte als derde.

