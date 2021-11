Bestuurder geschokt wanneer hij opmerkt dat meterslange python in zijn wagen meerijdt — © KameraOne

Dat was maandag serieus schrikken voor deze bestuurder uit Thailand. De man reed een tijdlang nietsvermoedend met een meterslange python in zijn pick-uptruck. Toen hij op een bepaald ogenblik vreemde geluiden hoorde uit de passagierszijde en zijn handschoenenkast opende, kreeg hij het reptiel in de gaten.