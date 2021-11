Carnaval coronaproof vieren, dat doen ze in Zonhoven met een polonaise op anderhalve meter

Op den elfde van den elfde is carnaval weer op gang getrapt. In heel Limburg kunnen carnavalisten weer vieren, maar met de oplopende coronabesmettingen is toch enige voorzichtigheid geboden. Dat kan met de coronapas en mondmaskers, maar in Zonhoven pasten ze ook de polonaise lichtjes aan. En daar werd zelfs de meetlat voor bovengehaald.