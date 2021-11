Dilsen-Stokkem/Maaseik/Maasmechelen/Lanaken/Kinrooi

In het callcenter van het gloednieuwe vaccinatiecentrum Maasland in Dilsen-Stokkem hebben in drie dagen tijd ruim 600 mensen zich aangemeld voor hun eerste prik. “De coronapas stemt veel mensen nu toch tot nadenken”, zegt verantwoordelijke Noel Vandeboel van Eerstelijnszone Maasland.