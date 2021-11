Misnoegde Sanne Cant valt zwaar tijdens verkenning van Jaarmarktcross: “Genoeg kermis!”

Sanne Cant moet de Jaarmarktcross in Niel aan zich voorbij laten gaan. De Belgische kampioene kwam donderdag twee keer ten val tijdens de opwarming en bezeerde zich daarbij aan de knie. Om het zekere voor het onzekere te nemen kwam ze daarom niet aan de start van de derde manche van de Superprestige.

Het parcours in Niel werd door Erwin Vervecken flink onder handen genomen. De Jaarmarktcross keerde een jaar geleden al terug naar zijn roots. Het nieuwe (oude) jasje kreeg dit seizoen nog een aantal ‘retouches’. Een spectaculaire afdaling en een kruipende klim zijn de belangrijkste ingrediënten.

Maar die werden niet gesmaakt door Cant, die zwaar ten val kwam tijdens de afdaling, tot twee keer toe zelfs. “Na één val voelde ik mijn knie opzwellen, omdat ik een kassei raakte”, aldus de Belgische kampioen. “Ik heb er last van en voel me niet zo goed momenteel. Ik weet niet wat ze met dit parcours hebben gedaan. Maar het is wat het is, anders ben ik weer aan het klagen (lacht).”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook tijdens de wedstrijd kwam er kritiek op de nieuwe zaken in het parcours. Zo vond ex-crosser Thijs van Amerongen het nieuwe wasbord in Niel wat overdreven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uiteindelijk was het Lucinda Brand die de wedstrijd voor het derde jaar op rij won. De Nederlandse wereldkampioene was na een mindere start de sterkste, voor Annemarie Worst.

LEES OOK. Lucinda Brand pakt drie op drie in Niel, Worst vergooit winstkansen na vreemde valpartij