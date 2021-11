Rick de Leeuw en zijn vrouw, kunstenares Maartje Elants, stellen samen tentoon in kerk

Kunstenaarskoppel Maartje Elants en Rick de Leeuw uit Heers stellen vandaag en morgen tentoon in de kerk van Sint-Lievens-Houtem, bij Aalst. ‘Met gespreide armen’ is een dubbeltentoonstelling, die de schilderijen van Elants combineert met de gedichten van de Leeuw. Het is de eerste keer dat het koppel samen exposeert. De tentoonstelling maakt deel uit van de traditionele jaarmarktdagen in de Sint-Lievens-Houtem.