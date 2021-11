Domper voor Dimitri Van den Bergh: positieve coronatest betekent geen Grand Slam of Darts

‘Dacing Dimi’ oftewel ‘The Dreammaker’ zit momenteel thuis in quarantaine en mist daardoor het toernooi dat deze week doorgaat in het Britse Wolverhampton. De finalist van de meest recente World Matchplay wordt vervangen door Chris Dobey.

Die neemt het in Groep D op tegen Rowby-John Rodriguez, Stephen Bunting en Ryan Joyce. Voor de winnaar van de 15de Grand Slam of Darts is er 125.000 pond (146.000 euro) weggelegd. José de Sousa is titelverdediger nadat hij vorig jaar James Wade versloeg in de finale.