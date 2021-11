Opnieuw meisje aangerand in Gentse Overpoortstraat, 26-jarige verdachte opgepakt

In de Gentse Overpoortstraat is woensdagnacht een jongeman opgepakt nadat hij een meisje aangerand zou hebben. De feiten gebeurden in Café ’t Kofschip. Het meisje is opgevangen door slachtofferhulp, en de dader wordt verhoord door de politie.

Het was in de nacht van woensdag op donderdag erg druk in de Overpoortstraat. Onder andere in café ’t Kofschip werd er stevig gedanst en gefeest. Een meisje was er met vriendinnen aan het dansen, toen ze betast werd aan haar borsten. De politie werd meteen verwittigd.

“We werden opgeroepen voor betasting en kwamen ter plaatse”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “De dader kon opgepakt en verhoord worden.” De verdachte is een 26-jarige man uit Anzegem. Na de verhoren besliste het parket om de jongeman te laten vertrekken, maar hij kreeg wel voorwaarden opgelegd.

“De man kreeg een verbod om zich in de Gentse uitgaansbuurt te begeven, in het bijzonder rond de Overpoortstraat. Hij kreeg ook een verbod op alcoholmisbruik opgelegd en moet daarvoor een gepaste begeleiding volgen”, bevestigt het parket. De voorwaarden gelden voor drie maanden en justitie zal nagaan of de man het opgelegde traject naleeft.

De voorbije weken waren er al twee aangiftes van verkrachting in het Gentse uitgaansleven. Zondag trokken honderden mensen nog de straat op om de problematiek van seksueel geweld in die context aan te klagen.