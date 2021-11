VTM-journalist Robin Ramaekers opgepakt aan grens tussen Polen en Wit-Rusland

Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland is de situatie nu al dagenlang bijzonder gespannen. De Europese Unie beschuldigt Minsk ervan migranten de grens over te jagen in een poging Polen en de Unie te destabiliseren. Omdat Polen de migranten niet doorlaat, komen die vast te zitten in het onherbergzame grensgebied.

