Frederik Willem de Klerk, laatste president van Zuid-Afrika onder Apartheid, is overleden

De Klerk was president van Zuid-Afrika van 1989 tot 1994, en een sleutelfiguur in de overgang van een racistische dictatuur naar een democratie. Zo liet hij in 1990 Nelson Mandela vrij, de anti-apartheidsleider die hem in 1994 zou opvolgen als president, en als wiens vicepresident De Klerk zou dienen. Samen kregen ze in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede.

De Klerk leed sinds begin dit jaar aan kanker. Hij werd 85.

Nelson Mandela en Frederik Willem de Klerk — © AP