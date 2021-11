Deceuninck - Quick-Step haalt Giro-revelatie en alleskunner Mauro Schmid (21) binnen: van uren aan auto’s sleutelen tot ‘droomtransfer’

De 21-jarige Schmid komt over van Team Qhubeka NextHash, waarmee hij het afgelopen seizoen schitterde in de Giro door de elfde rit naar Montalcino te winnen. De Zwitser tekent een contract voor twee seizoenen bij zijn “droomteam”.

“Ik heb veel herinneringen aan het bekijken van de klassiekers toen ik klein was”, aldus Schmid. “En telkens opnieuw zag ik dit team presteren. Het draait om de mentaliteit om altijd te willen winnen en dit team is zo hecht. Het is echt alles of niets en veel renners krijgen de kans om overwinningen. Ik wil me dus zo goed mogelijk integreren.”

“Mauro is nog jong, maar heeft al ritwinst in een grote ronde op zijn naam staan”, klinkt het bij Lefevere. “In die rit naar Montalcino heeft hij toen laten zien wat hij in zijn mars heeft. Daarnaast heeft hij nog een progressiemarge, want tot voor kort combineerde hij verschillende disciplines. De komende twee jaar zal hij zich bij ons focussen op de weg.”

Alleskunner

Schmid is inderdaad een alleskunner. Hij kan zowel op de weg, in het veld, op de mountainbike en op de baan uit de voeten. “Ongeveer vier jaar lang deed ik alles. Meestal was het zaterdag mountainbiken, zondag koersen op de weg en dan de hele winter cyclocorssen. Het was nogal een programma als tiener. Toen ik bij de juniors kwam, ben ik gestopt met mountainbiken omdat ik meer potentieel had op de weg. In mijn tweede jaar ben ik begonnen als baanwielrenner. Vorig jaar kwam alles dan mooi samen, met mijn eerste jaar als prof op de weg en dan de Spelen. Het was een enorme stap. Nu ga ik de baan wat achter me laten, maar ermee stoppen wil ik niet.”

De Zwitser gaf ook nog mee dat hij tot vorig jaar 40 uur per week werkte, om dan s’ avonds te trainen. Hij was aan de slag als automecanicien. In 2019 moest hij ook nog vier maanden legerdienst doen.

“Ik vond het dus geweldig toen ik prof mocht worden”, aldus Schmid. “Alles ging plots snel. Ik heb de andere kant gezien, een 9 to 5 job hebben is echt zwaar. Niet iedereen weet wat dat is, dus ik ben extra gemotiveerd om mijn droom waar te maken.”