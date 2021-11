Meer en meer jongeren kiezen voor een zorg- en welzijnsopleiding. In de gezondheidsopleidingen bedraagt de globale stijging 2,7 procent tot 20.234 studenten in opleiding. Specifiek voor verpleegkunde, wat ook het grootste knelpuntberoep is, is er een globale stijging met 2,4 procent met in het totaal 15.297 studenten. Dat blijkt donderdag uit cijfers van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).