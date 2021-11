Zware duinenetappe gooit alle klassementen overhoop in Tunisia Desert Challenge: “We hebben erg afgezien”

De vijfde etappe van de Tunisia Desert Challenge werd een bijzonder pittige. Bij de motoren ging woensdag de dagzege naar Mario Patrao (KTM). Bij de wagens was de zege voor het Franse duo Besson - Roissac (Kingroad). De Nederlander Van den Brink (Can-Am) was dan weer de snelste bij de SSV’s. Belgisch succes was er bij de vrachtwagens, waar Timmermans, Peters en Hendriks (Mercedes) de etappe wonnen. Alle dagwinnaars pakken ook de leiding in hun categorie.

Dat het een scherprechter zou worden, zo had wedstrijdleider Gert Duson de vijfde etappe aangekondigd. En dat werd het ook, want een tiental teams haalde de finish niet voor zonsondergang en bracht de nacht door in de duinen. Bij de motoren won Patrao zijn derde etappe. De Portugees neemt de leiding over van de Belg Gwen Backx (KTM), die op de vijfde plaats eindigde en 1u35:08 verloor.

“Het was een hele pittige dag, we hebben erg afgezien. In het eerste stuk duinen heb ik wel twintig keer mezelf los moeten trekken en in alle richtingen proberen om boven op een duin te geraken. Ik heb heel veel krachten verspeeld om er dan toch te komen. De eerste zeventig kilometer ging het heel stroef, daarna kwam ik er een beetje door. We zijn diep moeten gaan, maar het was toch wel een leuke dag”, zei Backx bij aankomst. De Belg is naar de vierde plaats gezakt en volgt nu op 1u13:21 van de leider.

Bij de wagens deelde Jean-Pascal Besson een flinke tik uit. De Fransman was ruim anderhalf uur sneller dan eerste achtervolger Schoolderman (Toyota). Vader en zoon Lambilliotte (Dunbee) verloren 2u35:39. In de stand zakken ze naar de tweede plaats en volgen ze op 2u05:18 van leider Besson.

Bij de SSV’s lijkt de strijd voor de eindzege ook beslecht. Marten Van den Brink doorkruiste haast met de vingers in de neus de duinen en bereikte de finish met een half uur voorsprong op eerste achtervolger Davy Huguet (Can-Am). Stéphane Zosso (Can-Am) eindigde als vijfde op ruim een uur. Van den Brink neemt de leiding in deze klasse en heeft iets meer dan een uur voorsprong op de Nederlander Versteijnen (Can-Am).

Bij de vrachtwagens blijven er voorlopig nog maar vier trucks in koers. Timmermans, Peters en Hendriks wonnen niet alleen de etappe, ze stoten ook door naar de kop van het klassement.