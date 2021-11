De politie Maasland heeft woensdag rond 15.15 uur een zwaar beschadigde BMW teruggevonden die tegen een betonblok was gereden op de Kinrooierdijk in Neeroeteren. Alle airbags waren afgegaan door de klap. Het contact van de auto stond aan, maar de bestuurder was nergens te bespeuren. De BMW werd getakeld. De politie voert verder onderzoek. siol