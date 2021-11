Coronapas downloaden te ingewikkeld? Gemeente helpt senioren graag een handje

Sinds 1 november is een Covid Safe Ticket in Vlaanderen verplicht in onder andere de horeca en in fitnesscentra. Omdat het installeren niet voor iedereen een sinecure is, heeft de gemeente Zonhoven alle 75+’ers een brief gestuurd. Wie moeite heeft met een covid safe ticket aan te vragen kan op de gemeentelijke loketten terecht. In totaal worden er 2.100 brieven verstuurd. De laatste brieven gaan deze week de deur uit. 250 Zonhovenaren kwamen intussen voor hulp aankloppen.

“Voor veel mensen is dat certificaat de normaalste zaak van de wereld maar bij de oudere bevolking is dat niet zo eenvoudig,” beseft burgemeester Johny De Raeve (Open VLD). “Door iedereen een brief te bezorgen, verzekeren we dat mensen die de hulp nodig hebben ook op de hoogte zijn.” Er zijn ook vaak praktische problemen. “We merken dat het ontbreken van een computer of smartphone de belangrijkste reden is, waarom mensen hulp vragen,” aldus Schepen van Welzijn Frank Vandebeek (Open VLD). “De samenleving wordt alsmaar digitaler. Dat is een goede zaak, maar we moeten zorgen dat niemand achterblijft. “

TR