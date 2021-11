Nieuwe lockdown in Nederland? Experts stellen drastische maatregelen voor aan regering

De druk op de zorg is hoog in Nederland, zeker in Nederlands-Limburg. In Den Haag wordt gebroed op nieuw ingrijpen. Welke maatregelen er precies genomen zullen worden, zal wellicht pas vrijdag op een persconferentie van premier Mark Rutte bekendgemaakt worden.

Het advies van het OMT is wel al uitgelekt. Zij raden aan ‘lockdown-achtige maatregelen’ te nemen, aldus de NOS. Volgens de bronnen adviseert het OMT een lockdown van zo’n twee weken. Tijdens die periode zouden evenementen moeten worden geschrapt en zouden bioscopen en theaters dicht moeten. Ook zou er worden geadviseerd om de sluitingstijden voor de horeca en de groepsgrootte aan te passen, meldt de NOS. De scholen kunnen wel open blijven.

Na de korte lockdown zou volgens het OMT de ’2G-regel’ moeten worden ingevoerd. Niet-gevaccineerden kunnen dan geen QR-code meer krijgen, ook niet na een negatieve test.