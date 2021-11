Fran Vanhoutte in stromende regen naar brons op WK skeeleren

Regen beheerste de eerste dag van het wegtoernooi van de wereldkampioenschappen skeeleren in de Colombiaanse stad Ibagué. Desondanks slaagde junior Fran Vanhoutte erin haar tweede medaille te veroveren.

Na de derde plaats op de piste was er opnieuw brons op de 15 kilometer afvalling op de weg. Met het zilver van Jason Suttels staat de kleine Belgische afvaardiging nu op drie pakken.

Op het kletsnatte en daardoor ook glibberige asfalt was de 18-jarige Vanhoutte vaak voorin te vinden. Met drie ronden op het bord verscheen Vanhouttte weer eens op kop. Een ronde later kon ze uitschakeling maar net voorkomen. Een aanval van de West-Vlaamse skater werd vervolgens gepareerd.

Op het laatste rechte stuk, met nog vier skaters in de race, stelde Vanhoutte achter de Colombiaanse Mariana Munoz en Daniela Bustamente uit Venezuela het brons veilig. In het eerste deel van de race hield Vanhoutte zich veelal schuil achter landgenote Jorun Geerts, die zich uiteindelijk als dertiende klasseerde.

Dat was ook de positie van Milan Brissinck op deze discipline bij de jongens. Zijn broer Jolan viel en werd 23e. Winnaar werd hier de Colombiaan Miguel Fonseca.

Vanhoutte had het in de middaguren ook geprobeerd op de 100 meter, de discipline voor de echte krachtpatsers. Ze strandde in de halve finale. Robbe Beelen, ook een junior, moest na de kwartfinale afhaken.

Door de regen - geheel volgens de prognoses - werd het programma niet afgewerkt. Jason Suttels en Indra Médard hadden zich warm gereden, maar konden hun puntenwedstrijd over 10 kilometer niet skaten. Bondscoach Kwinten Tas meldde dat de race nu vrijdag worden gereden. Ook de finales van de 100 meter gingen niet door.

Met 39 landen is het toernooi kwantitatief minder sterk bezet dan voorgaande edities. Zuid-Amerika is compleet present, maar landen als China, Australië en Nieuw-Zeeland ontbreken. De Colombianen zijn op de weg net zo sterk als op de piste. De drie afgehandelde finales van woensdag eindigden alle in een Colombiaanse zege.