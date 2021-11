Ook Pliskova start met zege op WTA Finals

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 4) heeft woensdag haar openingswedstrijd gewonnen op de WTA Finals in het Mexicaanse Guadalajara. Het derde reekshoofd haalde het in haar eerste groepswedstrijd in drie sets van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 5): 4-6, 6-2 en 7-6 (8/6) na 2 uur en 26 minuten.

Voor Pliskova was het al de negende zege in elf confrontaties met Muguruza, en derde zege op rij tegen haar in de Masters. De Tsjechische nummer een was de voorbije drie edities telkens goed voor een stek in de halve finales.

Eerder op woensdag haalde de 25-jarige Estlandse Anett Kontaveit (WTA 8) het met 6-3, 6-4 van haar Tsjechische leeftijdsgenote Barbora Krejcikova (WTA 3). Krejcikova haalde lang niet het niveau waarmee ze in juni Roland Garros won en moest al na een uur en een kwartier het hoofd buigen.

Kontaveit boekte zo een elfde opeenvolgende overwinning. Die zegereeks bezorgde haar niet alleen de titels in Moskou en Cluj-Napoca, maar ook het laatste ticket voor de Finals. Krejcikova is veel minder in vorm. Zij verloor nu al vier partijen op rij. Kontaveit en Krejcikova debuteerden allebei op het toernooi met de beste acht speelsters van het seizoen.

© ISOPIX

Beide duels werden gespeeld in de Teotihuacan-groep. In de Chichen Itza-groep neemt de Griekse Maria Sakkari (WTA 6) het donderdag op tegen de Poolse Iga Swiatek (WTA 9) en geeft de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 2) de Spaanse Paula Badosa (WTA 10) partij. Ook Elise Mertens komt donderdag in actie. In het dubbelspel treedt zij samen met de Taiwanese Hsieh Su-Wei tegen de Chileense Alexa Guarachi en de Amerikaanse Desirae Krawczyk aan.

De top twee van elke groep stoot door naar de halve finales. Bij gelijke stand is de onderlinge confrontatie doorslaggevend.