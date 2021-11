Xi Jinping waarschuwt voor spanningen zoals in Koude Oorlog rond Stille Oceaan

De Chinese president Xi Jinping heeft gewaarschuwd voor een terugkeer van spanningen zoals tijdens de Koude Oorlog, nu de polemieken over de Azië-Pacificregio hoe langer hoe meer op het scherpst van de snee gevoerd worden. Xi drong donderdag, vanop een top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), verder aan op meer samenwerking om uit de coronacrisis te raken en om tegen de klimaatverandering te strijden.

“De pogingen om ideologische scheidingslijnen af te bakenen of kleine groepen te vormen, op basis van geopolitiek, zijn gedoemd te mislukken”, aldus Xi in de marge van de APEC-top. “Azië-Pacific kan en mag niet terugvallen in de confrontaties en verdeeldheid van de Koude Oorlog.”

Naar de klimaattop in Glasgow stuurde Xi zijn kat, en Peking werkt evenmin goed samen met het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar de oorsprong van het coronavirus.

Op de klimaattop maakte Xi’s klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua tijdens een persconferentie wel bekend dat China en de Verenigde Staten een gezamenlijke verklaring hebben ondertekend waarin ze zich voornemen om hun klimaatbeleid te versterken. Xie’s Amerikaanse collega John Kerry deed diezelfde verrassende aankondiging in een aparte persconferentie.