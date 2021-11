Hacker brak in 2016 in bij Booking.com, maar site hield dat stil

Een Amerikaanse hacker heeft begin 2016 ingebroken in de systemen van hotelwebsite Booking.com en details van duizenden reserveringen bij hotels in landen in het Midden-Oosten ontvreemd. Na twee maanden onderzoek ontmaskerde een viertal specialisten van Booking de inbreker als een man die nauwe banden onderhield met de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat schrijft de Nederlandse krant NRC.