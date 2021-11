Gestopt wielertalent klapt uit de biecht: “Tijdens grote wedstrijden rijden renners rond met kleine potjes pillen in hun zakken”

Wacker mocht op trainingsstage proeven van de koers, aan de zijde van onder andere Tom Dumoulin. Maar een valpartij in 2020 tijdens de Randers Bike Week gooide roet in het eten.

“Ik was mentaal volledig uitgeput en bang. De crash op zich was niet zo erg, maar wel in mijn hoofd. Zodra ik een nummer opgespeld kreeg, ging het mis en was ik bang om te vallen”, aldus Wacker bij het Deense Feltet. “Plots stond ik daar met mijn vader en moeder langs de kant van de weg tijdens een koers, nadat ik weer eens te voorzichtig was geweest. Ik heb Sunweb toen gebeld, met de boodschap dat ik ermee kap. Ze wilden mijn contract verlengen, maar ik wilde gewoon naar huis.”

In juni reed Wacker zijn laatste wedstrijd, het nationaal kampioenschap. Die zware val is hij nooit te boven gekomen. Net als het “drugsgebruik” in de koers.

“Ik ben klaar met pillen in de sport. Het zijn misschien legale pillen, maar ik ben er klaar mee in de wielersport”, aldus de nu ex-renner. “Het is mij wel vaker opgevallen. Tijdens de grote wedstrijden rijden renners rond met kleine potjes pillen in hun zakken. Dat zijn onder anderen pijnstillers en cafeïne. Ik heb zelf nooit iets willen pakken, maar je weet dat iedereen wel iets neemt. Het is belachelijk, want je weet niet wat het over twintig jaar met je lichaam doet. Ik denk vaak dat het de jonge renners zijn die het zelf doen. Het is niet de ploeg die daar noodzakelijk voor verantwoordelijk is. De rijders kunnen het zelf in huis halen, want het is makkelijk te verkrijgen.”