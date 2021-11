Bijna 400 migranten gered voor kust van Italië

Bijna 400 migranten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gered in de buurt van de Italiaanse kust. Een humanitair schip met meer dan 300 overlevenden aan boord, sinds zondag op zoek naar een veilige haven, kreeg dan weer toestemming om aan te meren op Sicilië.

Volgens een verklaring van de Italiaanse kustwacht zijn 396 mensen die aan boord waren van een vissersboot de voorbije nacht gered, niet ver van de Siciliaanse haven Pozzalo. “Het slechte weer en de omstandigheden op zee maakten de reddingsoperatie behoorlijk gecompliceerd”, aldus de kustwacht.

Op videobeelden is te zien hoe de vissersboot zijwaarts kantelde te midden van losse golven. Ook is te zien hoe migranten worden overgebracht aan boord van twee sleepboten van de hulpdiensten.

Het humanitaire schip Ocean Viking, met aan boord 306 migranten, heeft intussen groen licht gekregen om aan te meren op Sicilië, in de haven van Augusta. Het schip had migranten gered tijdens verschillende operaties, maar is sinds zondag op zoek naar een plek om aan te meren.