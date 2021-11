Test Aankoop ziet “schrikwekkende tarieven”: “Gasprijs verdubbeld in twee maanden”

Test Aankoop heeft het over “ronduit schrikwekkende tarieven”. Volgens de consumentenorganisatie moet een modaal gezin dat in november een aflopend elektriciteitscontract moet verlengen, 780 euro betalen voor een nieuw contract met vast tarief. Dat is 33 procent meer dan het recordniveau van oktober, en 135 procent meer dan in 2019. Dat is dan nog enkel voor de energie op zich, dus zonder nettarieven en heffingen.

Voor aardgas is het beeld “nog hallucinanter”, aldus Test Aankoop. Daar gaat het om 2.500 euro per jaar aan vast tarief, of een verdubbeling in twee maanden tijd. “Tellen we daar nog de nettarieven en heffingen bij, dan komen we aan een jaarfactuur van ruim 3.000 euro, bijna drie keer zoveel dan twee jaar geleden”, aldus Test Aankoop. Voor een variabel contract betaal je gemiddeld iets minder, maar ook daar is de stijging aanzienlijk: van 1.900 euro in oktober naar 2.240 euro in november.

© Test Aankoop

Boven stelt Test Aankoop vast dat tal van leveranciers hun vaste aanbod geheel of gedeeltelijk hebben geschrapt. “Vandaag zijn in Vlaanderen en Wallonië nog slechts zo’n 20 vaste tariefplannen op de markt voor elektriciteit, en slechts een tiental voor aardgas. Een halvering in vergelijking met enkele maanden geleden. In Brussel is het schrijnend: daar blijven nog slechts 2 vaste tariefplannen over.”

Wat nu?

Test Aankoop raadt consumenten wier energiecontract afloopt daarom aan om te vergelijken, bijvoorbeeld via deze tool op hun website. “De prijzen zijn uiteraard bij alle leveranciers de lucht ingeschoten, toch heb je er nu meer dan ooit baat bij om op zoek te gaan naar het meest voordelige contract voor jouw profiel.”

“Vandaag is het niet zinvol om de hoge prijzen vast te klikken voor een jaar”, aldus de organisatie. “Geef je toch de voorkeur aan een vast tarief, volg de prijsevoluties dan zeker goed op de komende maanden en switch zodra de prijzen opnieuw dalen. Met een variabel contract geniet je dan weer automatisch de dalingen op de markt.”