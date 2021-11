Technicus op filmset ‘Rust’ klaagt Alec Baldwin aan voor nalatigheid

Serge Svetnoy (63), chef-licht op de set van de film ‘Rust’ waar Alec Baldwin een dodelijk schot loste, heeft de acteur woensdag in Los Angeles aangeklaagd voor nalatigheid. “Er was geen enkele reden waarom zich een echte kogel in deze revolver bevond, of waar dan ook op de set.”

Baldwin is mee verantwoordelijk voor het fatale schietincident, volgens de aanklacht. Hij had, als filmproducent, veiligheidsvoorschriften moeten implementeren, vindt Svetnoy.

Bovendien was het voor hem als acteur niet nodig om op dat moment tijdens repetities het wapen echt af te vuren. De revolver had geen echte munitie mogen bevatten, maar Baldwin had ook moeten weten dat hij het wapen nog eens moest dubbelchecken nadat assistent-regisseur Dave Halls het hem overhandigde.

Ook Gutierrez-Reed en Halls

De lichttechnicus klaagt behalve Baldwin en andere producenten onder anderen ook de wapenspecialist Hannah Gutierrez-Reed aan en assistent-regisseur Halls.

Op een persconferentie werd een foto getoond van technicus Serge Svetnoy met Halyna Hutchins. — © AFP

Halls heeft aan de politie gezegd dat hij had moeten nakijken of alle hulzen in de revolver nep waren, maar hij erkende dat niet gedaan te hebben.

De 24-jarige wapenspecialiste Gutierrez-Reed herhaalde woensdag, in een persbericht van haar advocaat, dat ze niet wist dat er een echte kogel in de revolver zat. “Wij zijn ervan overtuigd dat er sabotage gebeurd is en dat Hannah erin wordt geluisd”, klonk het opnieuw. “Wij geloven ook dat met de plaats geknoeid werd voor de politie aankwam.”

Svetnoys advocaat noemde de beweringen op een persconferentie “heel vergezocht” en “ongeloofwaardig”, en zei dat de vrouw “rampzalig faalde in haar job”. Ook de procureur had het woensdag over “samenzweringstheorieën”, zei dat er geen bewijs voor was en dat ze sabotage niet als een mogelijkheid ziet.

Volgens de aanklacht faalden zowel Gutierrez-Reed als Halls, en rekwisietenverantwoordelijke Sarah Zachry, erin het wapen grondig te inspecteren. Bovendien waren er bredere problemen met de wapenveiligheid: munitie werd niet op de juiste manier bewaard en wapens slingerden onbewaakt rond. De productie faalde in haar plicht om een “competente en ervaren wapenverantwoordelijke” in te huren, weigerde aanvragen voor wapentraining en corrigeerde “duidelijke inbreuken op het protocol rond wapenveiligheid” niet.

“Dit incident werd veroorzaakt door de nalatige handelingen en verzuimen van de beklaagden,” besluit de aanklacht. “Simpel gezegd, er was geen reden om een echte kogel in die Colt .45 revolver te plaatsen of ergens op de set van ‘Rust’ aanwezig te laten zijn.”

Hutchins stierf in zijn armen

De kogel die cameraregisseur Halyna Hutchins en regisseur Joel Souza trof, vloog volgens Svetnoy rakelings langs hem. Het buskruit belandde ook op zijn gezicht en bril, en zijn gehoor verstilde. Hutchins overleefde het schot niet, Souza raakte gewond.

Svetnoy hield Hutchins in zijn armen terwijl ze aan het sterven was. De twee waren al ruim vijf jaar vrienden en werkten samen aan negen films. Ze waren allebei migranten uit Oekraïne en ze spendeerden vakanties samen met hun families.

Svetnoy barstte in tranen uit tijdens de persconferentie. — © EPA-EFE

Eerder had Svetnoy de laatste foto van Hutchins op de set gedeeld, en een lange Facebookpost met zijn mening over wat er fout was gelopen. Daarin uitte hij nog zijn medeleven met Baldwin: “Ik wens niemand toe om mee te maken wat ik meegemaakt heb, wat haar man en zoon meegemaakt hebben, en de acteur Alec Baldwin, die een wapen kreeg op de set. Hij moet leven met de gedachte dat hij het leven van een mens beëindigde door onprofessionele mensen.”

Svetnoy beschuldigde in zijn Facebookpost wel al de producers ervan uit geldgewin nalatig geweest te zijn en een onervaren wapenexperte te hebben ingehuurd. Volgens hem waren de producers zo verantwoordelijk voor de dood van zijn goede vriendin.

Baldwin was coproducer van ‘Rust’.

Svetnoys advocaat zei op de persconferentie dat zijn cliënt met deze zaak de veiligheidsomstandigheden op filmsets wil verbeteren.