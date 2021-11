“Dag start bewolkt, maar in de namiddag overal zonnig”

Op de meeste plaatsen zal de dag met brede opklaringen van start gaan maar vooral over het noorden van de provincie is er ‘s ochtends en vóór het middaguur kans op lage bewolking. Deze zone kan zich tijdelijk verder over Limburg uitbreiden. Hoe meer naar het zuiden hoe groter de kans dat er van die wolken weinig of niets te merken zal zijn. In de loop van de namiddag zal deze bewolking zich dan weer terugtrekken naar Nederland waardoor het overal zonnig wordt.

De temperatuur bereikt een maximum in de buurt van 11°C en de wind doet het nog steeds rustig aan.

In de nacht naar vrijdag wordt het fris met minima tussen 1 en 3°C. Het blijft droog.

