Net als Dries en Kat: slapen jullie ook in aparte kamers sinds de baby?

Dries Mertens en Kat Kerkhofs verwachten binnen vijf maanden hun eerste kindje, een zoontje. Maar ze weten nu al dat ze apart gaan slapen eens de baby er is. Herkenbaar?

“We zijn thuis al bezig te werken aan twee kamers”, vertelt Dries. “Ik wil goed slapen. Goed slapen is belangrijk.”

LEES OOK. Toekomstige papa Dries Mertens: “We zijn al bezig aan twee kamers, want ik wil goed slapen”

Zit jij een gelijkaardige situatie? Slapen jullie ook in aparte kamers sinds de baby er is omdat papa of mama voor het werk zeker goed moet kunnen slapen? Mag jouw nachtrust of die van je partner zeker niet verstoord worden voor de job? Laat ons weten hoe het er bij jou aan toe gaat en waarom via het formulier hieronder. Mogelijk contacteert de redactie je voor een artikel.