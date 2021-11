Red Panthers verliezen met 3-1 tegen olympisch kampioen Nederland in Hockey Pro League

In hun vierde wedstrijd van de Hockey Pro League hebben de Red Panthers woensdag in Amstelveen een 3-1-nederlaag geleden tegen olympisch kampioen Nederland. Bij de rust stonden de Belgische vrouwen nog 0-1 voor.

Zonder de geblesseerde Alix Gerniers en met zeven speelsters van de U21 die volgende maand in Zuid-Afrika het WK voor junioren spelen, begonnen de Belgen sterk aan de partij. Ze domineerden het eerste kwart, maar konden uit drie strafcorners geen doelpunt puren. Bij het begin van het vierde kwart was het bij de vierde strafcorner wel raak. Stéphanie Vanden Borre was afwerker van dienst. De Nederlanders kregen daarna op hun beurt vier strafcorners, maar de Belgische verdediging stond pal.

Pas na de pauze toonde de nummer een van de wereld, in 2021 ongeslagen (20 zeges) zijn offensieve kracht. Joosje Burg, Freeke Moes en Lidewijn Welten haalden op zes minuten tijd de zege binnen.

Na twee zeges (1-0 en 3-1 tegen Duitsland) en twee nederlagen (België verloor de eerste wedstrijd tegen Nederland met 2-0), staan de Belgen nog op de tweede plaats in de Hockey Pro League, maar zes van de negen deelnemende landen hebben nog niet gespeeld. De volgende opdracht voor de Panthers is een dubbele confrontatie met olympisch vicekampioen Argentinië, op 12 en 13 februari in Zuid-Amerika.