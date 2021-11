Debutant Dante Vanzeir is ambitieus bij Rode Duivels: “Ik hoop op speelminuten”

Een paar maanden geleden nog in 1B, nu plots Rode Duivel. Dante Vanzeir schrok zich dan ook een hoedje toen bondscoach Roberto Martinez zijn naam voor het eerst liet vallen. In afwezigheid van Lukaku en Batshuayi durft de 23-jarige spits van Union stiekem hopen op een eerste cap.

LEES OOK. Dries Mertens bereidt zich al voor op het nakende vaderschap: “We zijn bezig aan twee kamers, want ik wil goed slapen”

Dante Vanzeir doorliep alle nationale jeugdelftallen. Zes jaar geleden schoot hij de Belgische U17 zelfs naar een bronzen plak op het WK in Chili. Vandaag zijn hij en Wout Faes echter de enige van die ploeg die zich Rode Duivel mogen noemen. “Dat is eigenlijk wel raar”, geeft de spits van Union toe. “Als je toen naar die ploeg keek, zou je niet dadelijk zeggen dat Wout en ik tot bij de Rode Duivels zouden geraken. Wij hadden een heel hecht team maar zonder al te grote individuele kwaliteiten. Er zijn misschien nog jongens die er kortbij staan of nog wat extra tijd nodig hebben. Er zijn verschillende wegen naar de top. Je mag alleen niet ophouden met werken. En dat hebben Wout en ik gedaan. Het was een lange weg, al had ik anderhalf jaar geleden niet gedacht al hier te arriveren.”

Het pad van Vanzeir liep langs kruisbandblessures, afscheid van ‘zijn’ Genk om dan toch via tweede klasse de stap naar 1A te maken. “Toen mijn naam voor het eerst viel als Rode Duivel, was dat een hele verrassing. Een droom ook die blijkbaar meer realiteit kon worden dan ik zelf had gehoopt. Vroeger keek ik op naar jongens als De Bruyne, Lukaku, Mertens, Courtois. Ik kan ze eigenlijk allemaal opsommen. (lacht) Samen met hen mogen trainen is een hele eer.”

Samen met Trossard

Vanzeir kwam woensdag met de bus van de Heizel, waar spelers hun auto kunnen achterlaten om meteen na de match tegen Estland even naar huis te kunnen. “Ik ben samen met Leandro Trossard gekomen. Hij heeft me uitgelegd hoe het hier in zijn werk gaat. Iedereen was heel vriendelijk en heeft me meteen verwelkomd. Ik kijk ernaar uit om eraan te beginnen.”

Maar eerst nog het ontgroeningsnummer. “Ik heb al wat liedjes beluisterd. Ik denk dat ik het simpel ga houden. Wellicht zing ik iets makkelijks in Nederlands. Maar ik weet nog niet wat. Je kan dit vergelijken met een eerste schooldag maar echt druk wil ik niet voelen. Wel gezonde spanning, omdat ik er zo naar uitkijk. Ik ben nieuwsgierig naar het niveau. Ik ben hier vooral om bij te leren. Ik ben wel ambitieus. Ik mag nog niet te veel verwachten maar ik hoop wel ergens op speelminuten. Al besef ik ook dat ik eerst aan de trainer en de anderen moet laten zien wat ik in mijn mars heb.”