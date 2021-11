25 Rode Duivels op eerste training, Courtois en Praet krijgen rust

25 Rode Duivels zijn woensdagavond in het nationaal oefencentrum in Tubeke op het oefenveld verschenen voor de eerste training in de voorbereiding op het tweeluik tegen Estland en Wales in de WK-kwalificaties.

Toby Alderweireld werd eerder op woensdag al huiswaarts gestuurd en ook van Youri Tielemans was er geen spoor in Tubeke. Volgens Belgische media zou de middenvelder van Leicester City een drietal weken aan de kant staan met een enkelkwetsuur die hij zondag opliep tegen Leeds, maar voorlopig is er daar nog geen bevestiging van. Doelman Thibaut Courtois en Dennis Praet bleven binnen.

Bondscoach Roberto Martinez moet dus puzzelen, eerder moesten ook Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Thomas Vermaelen, Jérémy Doku, Zinho Vanheusden en Sebastiaan Bornauw verstek geven. Gelukkig hebben de Duivels hun ticket voor het WK van eind volgend jaar in Qatar al zo goed als zeker op zak. De Belgen staan met zestien punten uit zes van de acht kwalificatiewedstrijden in hun groep ruim aan kop voor Tsjechië (11 punten uit 7 wedstrijden) en Wales (11 punten uit 6 wedstrijden).

Een driepunter tegen de bescheiden Esten levert het team van Martinez altijd de kwalificatie voor Qatar op. Bij een gelijkspel tegen Estland kan de enige overgebleven concurrent Wales in theorie de Belgen nog voorbijsteken, maar dat is zeer onwaarschijnlijk gezien het verschil in doelsaldo (+17 tegenover +1). Enkel bij een nederlaag tegen Estland gaat het duel met Wales mogelijk nog om de knikkers.

© BELGA

© BELGA