Vergeten lied, uitgevoerd door twee ex-Beatles, ontdekt op zolder

Op een zolder in het Engelse Birmingham is een vijftig jaar oud lied ontdekt dat ooit is opgenomen door de in 2001 overleden Beatle George Harrison en zijn bandmaat Ringo Starr (81). Het muziekstuk met de titel ‘Radge Shaam’ werd geschreven door journalist Suresh Joshi. Hij introduceerde The Beatles bij de Indiase yogagoeroe Maharishi Mahesh Yogi, die in 2008 stierf.

De Engelse band raakte eind jaren 60 geïnspireerd door de goeroe en reisde zelfs naar India voor lessen in de zogenoemde transcendente meditatie. De opname, met Harrison op gitaar en Starr op drums, is woensdag uitgebracht. De inkomsten uit de verkoop van het stuk gaan naar een goed doel, zo maakte het Beatles Museum in Liverpool bekend.

“Het nummer gaat over het concept dat we allemaal één zijn en dat de wereld een oester is - iets dat ons allemaal duidelijk is geworden tijdens de pandemie”, aldus de schrijver van het lied. Volgens hem kon het oude nummer daarom niet actueler zijn.