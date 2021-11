Het ideale uur om te gaan slapen: onderzoek toont lager risico op hartproblemen

Hoe laat kruip jij in je bed? Doe je de lichten uit op een vroeg tijdstip of blijf je wakker tot in de late uurtjes? Volgens onderzoek zou er een ideaal tijdstip bestaan om in te dommelen – tenminste als het gaat om de gezondheid van je hart.

De studie werd uitgevoerd door de universiteit van Exeter en onderzocht zo’n 88.000 personen. Daaruit blijkt dat de mensen die in slaap vielen na middernacht een 25% hogere kans op hart- en vaatziekten hadden. Ook onder degenen die vóór 22 uur gingen slapen, bleek het risico 12% hoger te liggen.

Daarentegen was het aantal mensen dat hartproblemen kreeg het laagst bij degenen die tussen 22.00 en 23.00 uur gingen slapen, waardoor de vorsers dit als de optimale tijd om te gaan slapen zien.

Kanttekening: de studie kan niet bewijzen dat voor of na 22 uur gaan slapen direct zal leiden tot hart- en vaatziekten. Het tijdstip waarop iemand gaat slapen kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met dat iemand vaak tot diep in de nacht gaat feesten, en de ziekte dan ook gelinkt kan worden aan alcoholmisbruik. Ook werd er ook niet goed gekeken naar de effectieve slaapkwaliteit.

Dr. David Plans, co-auteur en onderzoekshoofd: “Wij hebben voornamelijk gekeken naar het bioritme van de personen. Wanneer je bijvoorbeeld laat gaat slapen, is de kans groot dat je lichaam belangrijke signalen van de natuur mist, zoals het ochtendlicht. Dat licht helpt om onze interne klok dagelijks opnieuw in te stellen. Als we voor lange tijd niet samen met de zon ontwaken, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de cardiovasculaire gezondheid.”

Wel is duidelijk dat het verband op een of andere manier significant is. “Er is echter meer onderzoek nodig, met een grotere en meer diverse groep deelnemers, zodat we het voorgeschreven tijdstip om te gaan slapen kunnen hardmaken. Duidelijk is wel dat een verstoord bioritme een enorme invloed kan hebben op het cardiovasculaire systeem”, concludeert Plans.