Man ontdekt kitten in motor van auto … na dertig kilometer te rijden

Een straatkatje kon gered worden nadat het vast kwam te zitten in de motor van een auto. Het was bestuurder Settachet Guedchai die het diertje ontdekte in zijn wagen. De man was onderweg naar zijn werk toen hij een vaag gemiauw hoorde. Hij stopt om te kijken waar het geluid vandaan komt, maar ziet niets in zijn auto. Pas nadat hij de motorkap opendoet, merkt hij een kleine rosse kat in de motor. De man kan het katje redden: “Het verbaasde me dat de kat het overleefde. Dat was een rit van meer dan 30 kilometer.”