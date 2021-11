De deelnemers kunnen kiezen uit een route van 5 km of 10 km in en rond Rukkelingen-Loon. Bij aankomst krijgt iedereen een drankje en versnapering aangeboden en is er tijd voor een gezellige babbel. Inschrijven (2 euro) kan tussen 12 uur en 14.30 uur in het buurthuis van Rukkelingen-Loon (Sweetstraat).

Frmi