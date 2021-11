Ivf-kliniek maakt enorme blunder: vrouwen bevallen van elkaars baby’s en moeten na vier maanden wisselen

In Californië zijn twee vrouwen bevallen van de ‘verkeerde’ baby. Door een fout van een ivf-kliniek werden hun embryo’s, voor ze ingeplant werden, verwisseld. De vergissing kwam pas maanden later aan het licht.

Al bij de geboorte hadden Daphna en haar echtgenoot Alexander Cardinale een vreemd gevoel. Het baby’tje dat Daphna net ter wereld gebracht had, had een donkerdere huidskleur dan zij. “Normaal had het een van de meest gelukzalige momenten van mijn leven moeten zijn”, zegt vader Alexander aan NBC News. “Maar ik voelde meteen verwarring en twijfel… waarom herkende ik haar niet?” Maar algauw namen de emoties van het moment de overhand en drukten ze hun twijfels aan de kant. Ze vertrouwden op de kliniek en werden verliefd op ‘hun’ kersverse baby.

DNA-test

Terug thuis bleef de twijfel toch knagen en zeven weken later stortte hun wereld in elkaar. Om zeker te zijn had het koppel een DNA-test laten afnemen. “Die wees uit dat de baby die Daphna negen maanden gedragen heeft, ter wereld heeft gebracht en gezoogd heeft, noch met Daphna, noch met Alexander verwant is”, aldus hun raadsman.

“Ik werd overspoeld met angst, verraad, woede en liefdesverdriet”, verklaarde Daphna zelf tijdens een persconferentie, waar ze aankondigde dat zij en haar echtgenoot de betrokkenen voor de rechter dagen. “Ik heb zo veel gemist. Ik heb tijdens de zwangerschap nooit de kans gehad om haar te voelen groeien, om een band met haar op te bouwen, haar te voelen schoppen… Ik heb de borst gegeven en ik heb me gebonden aan iemand anders’ kind. Een kind dat ik achteraf moest afgeven.”

Embryo’s verwisseld

De kliniek moest vaststellen dat Daphna inderdaad zwanger was geweest van de baby van een ander koppel. Als klap op de vuurpijl had een andere vrouw háár embryo ingeplant gekregen. In het labo waren de twee embryo’s verwisseld. De twee baby’s, twee meisjes, werden kort na elkaar geboren in september 2019. In januari 2020 hebben de betrokken koppels elkaar ontmoet en sindsdien zijn de baby’s terug bij hun biologische ouders. De ouders hebben afgesproken dat ze in contact zullen blijven als “één grote familie”, want de zevenjarige dochter van Daphna en Alexander was al gehecht aan haar nieuwe ‘zusje’. Haar het nieuws vertellen noemde Daphna “het moeilijkste moment” van haar leven. “Het is, denk ik, voor haar, dat mijn hart het hardste breekt.”

Het andere ouderpaar zegt een gelijkaardige klacht voor te bereiden, maar koos ervoor anoniem te blijven. De betrokken kliniek, het California Center for Reproductive Health in Los Angeles, reageerde nog niet.

Niet de eerste keer

Zulke zware medische fouten zijn gelukkig uiterst zeldzaam, maar toch is het niet de eerste keer dat er in de VS embryo’s gewisseld worden. In 2019 was een andere fertiliteitskliniek uit Los Angeles betrokken bij een gelijkaardig incident. Toen werden twee embryo’s van twee verschillende koppels per abuis ingeplant bij een New Yorkse vrouw. De New Yorkse beviel van twee jongens. Een DNA-test bewees dat de jongetjes genetisch niet met elkaar verwant zijn, laat staan met de New Yorkse vrouw en haar partner. Na een procedureslag kreeg een van de betrokken koppels het hoederecht over het jongetje dat uit ‘hun’ embryo is voortgekomen.