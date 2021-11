Dankzij kleine ingrepen zullen deze 50 gevaarlijke verkeerspunten in Limburg snel veiliger zijn

Op het kruispunt N2-Ursulinenstraat in Herk-de-Stad wordt de afslagstrook voor het verkeer uit de richting Hasselt verdubbeld in lengte. — © Luk Weyens

HERK-DE-STAD

Dit en volgend jaar worden 50 onveilige punten in het verkeer in Limburg heraangelegd. Dat gebeurt in het kader van het project ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken’ (MIA) van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). Het gaat om kleine werken zonder ingewikkelde procedures. In Herk-de-Stad zijn de eerste MIA-werken van start gegaan. Dit jaar nog volgen werken in Genk, Zutendaal, Diepenbeek en Dilsen-Stokkem.