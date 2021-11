Borgerhout, Oud-Turnhout

Een 15-jarige jongen uit Oud-Turnhout is woensdagnamiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding door een tram ter hoogte van de halte Morckhoven, aan de Stenenbrug in Borgerhout. Hij was een tijdlang in levensgevaar. Ook een 69-jarige vrouw uit Oud-Turnhout was betrokken bij het ongeval. Zij raakte lichtgewond.