Model Bella Hadid weent op Instagram: “Sociale media zijn niet echt”

Bella Hadid heeft zich op Instagram uitgesproken over haar geestelijke gezondheid: “Een achtbaan van breakdowns en burn-outs.” Het is niet de eerste keer dat het supermodel openhartig is over haar gevecht met depressies en angsten.

Op Instagram deelde Bella Hadid afgelopen dinsdag dit filmpje van Willow Smith met haar ruim 47 miljoen volgers. Ze voegde daarbij een emotioneel relaas over haar angst en een reeks selfies waarop ze wenend te zien is. Bella heeft al eerder gesproken over het vechten met ernstige depressies en angst sinds ze een tiener was.

Dit keer reageerde ze op een video van Willow over onzekerheid en angst, en zei ze dat Willow‘s woorden haar minder eenzaam lieten voelen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Sociale media is niet echt. Voor iedereen die het moeilijk heeft, onthoud dat alsjeblieft. Soms hoef je alleen maar te horen dat je niet alleen bent”, schreef het model onderaan het bericht.

“Ik heb genoeg breakdowns en burn-outs gehad om dit te weten: als je hard genoeg aan jezelf werkt, tijd alleen doorbrengt om je trauma‘s, triggers, vreugdes en routine te begrijpen, zul je altijd in staat zijn om meer te begrijpen of te leren over je eigen pijn en hoe je ermee om kunt gaan.”

In haar post gaf Bella ook advies aan haar fans die het moeilijk hebben met hun eigen geestelijke gezondheid.

“Ik wil dat jullie weten dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel, en dat de achtbaan op een gegeven moment altijd helemaal tot stilstand komt”, zei ze.

“Er is altijd ruimte om terug op te starten, maar voor mij is het altijd fijn geweest om te weten dat – ook al duurt het een paar dagen, weken of maanden – het echt beter wordt, tot op zekere hoogte, al is het maar voor even.”